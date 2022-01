Clamoroso: Juventus e Newcastle piombano su due titolarissimi azzurri – Il Napoli di Luciano Spalletti diventa, settimana dopo settimana, squadra sempre più compatta e forte. A dimostrarlo sono i numeri: nonostante la crisi vissuta a causa dei numerosi infortuni subiti dai calciatori più importanti, la classifica parla chiaro e dice secondo posto a 15 giornate dalla fine del campionato e con la possibilità di giocarsi concretamente il primo posto con l’Inter capolista.

A questo ingranaggio che qualitativamente diventa ogni giorno migliore, però, pare vogliano rimuovere dei pezzi pregiati, i quali si sono dimostrati essere le colonne portanti dell’undici azzurro. Infatti, a giugno, alla certa partenza di Insigne e Ghoulam e ai quasi certi addii anche di Mertens ed Ospina, potrebbero salutare anche Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly.

Analizziamo la situazione più nel dettaglio.

Koulibaly-Juventus: le ultime

Nelle ultime ore si fa sempre più insistente una voce che vedrebbe Kalidou Koulibaly indossare la maglia della Juventus la prossima stagione. Le possibilità che ciò accada sono molto basse, ad oggi, ma mai dare nulla per scontato dato che i bianconeri si fionderebbero sul senegalese prepotentemente nel caso in cui partisse il De Ligt decidesse di accasarsi altrove per cercare nuove esperienze in qualche top club Europeo. Ricordiamo che i rapporti tra le due società non sono dei migliori dopo i numerosi casi da Covid verificatosi nella rosa azzurra in prossimità di Juventus-Napoli.

Osimhen-Newcastle: le ultime

Il nome in cima alla lista dei desideri per la nuova proprietà inglese era quello di Dusan Vlahovic, prossimo a diventare un nuovo calciatore della Juventus per una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro. La seconda scelta, per il Newcastle sembrerebbe essere Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano di proprietà del Napoli, difficilmente potrebbe cambiare squadra, soprattutto dopo il pesante investimento che ha impiegato su di lui Aurelio De Laurentiis poco più di un anno e mezzo fa. Ma mai dire mai perché i nuovi proprietari della società inglese sono dotati di un patrimonio molto ricco e potrebbero accontentare le richieste del patron azzurro.

