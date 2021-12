Clamoroso: INSIGNE VIA DA NAPOLI A GENNAIO!

Lontano da Napoli. Il futuro di Insigne è lontano dalla sua squadra del cuore. Il calciatore non rinnoverà il proprio contratto e andrà via a gennaio.

Una notizia clamorosa, che ha lasciato di stucco i protagonisti del mondo del calcio. Il 24 azzurro andrà via al 100% a gennaio.

Il dettaglio da definire è la destinazione. Le scelte principali sono due: Tottenham o Toronto, con la squadra di Conte in forte vantaggio attualmente.

Il Napoli sostituirà il partente capitano con Brekalo. Il calciatore del Torino sta sorprendendo in questo anno calcistico e prenderà il posto di Insigne. Il club granata, in cambio, chiede il prestito di Ounas. Una scelta provvisoria che permetterebbe al club di De Laurentiis di arrivare a giugno coperto in quel ruolo di campo.

Julián Álvarez: il vero obiettivo

Una scelta appunto, quella di acquistare Brekalo, necessaria quanto provvisoria.

Una decisione non definitiva proprio perché la programmazione sportiva partenopea ha sul proprio taccuino il nome di Julián Álvarez.

Classe 2000, il 21enne argentino milita nel River Plate. Sta stupendo il mondo calcistico a suon di prestazioni altisonanti e gol. Nel 2021, in 35 presenze in Primera División argentina, ha segnato 20 gol e offerto 12 assist.

Numeri da attaccante completo, nonostante la giovane età. Per questa ragione non è un acquisto facile. Su di lui incombe l’interesse di Milan, Inter ed altre big europee, motivo per cui è facile pensare che nei prossimi mesi potremo assistere a una vera e propria asta al rialzo per l’asso argentino.



