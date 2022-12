Clamoroso Drake(Rapper), Canta con la tuta del Napoli!

Drake è un famoso rapper, cantante, produttore discografico e attore canadese con cittadinanza statunitense. Seguitissimo in America, ben 126 milioni di follower su Instagram. Una star di livello mondiale. In un recente post sul suo profilo social ha pubblicato un’immagine dove indossa una tuta del Napoli dei tempi di Maradona dove si nota bene lo sponsor Buitoni. Un’immagine che ha molto colpito anche i tifosi azzurri che lo stanno ringraziando per questo inaspettato omaggio.

Probabilmente Drake sarà un fan di Diego Armando Maradona e con orgoglio avrà indossato tale tuta per omaggiare il Pibe de Oro e forse anche proprio il Napoli. La squadra azzurra è una delle più seguite in America.

Per il Napoli si tratta comunque di un grande orgoglio, una star di livello mondiale ha voluto mostrare a tutti la sua ammirazione per la squadra partenopea. Davvero un bellissimo gesto quello da parte del noto rapper di origine canadese.

