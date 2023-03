Ciro Venerato: “Vicinanza al collega Chiariello, Adl-Tifosi…rispetto della legge Melandri”

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha commentato lo striscione esposto da alcuni supporter del Napoli contro Umberto Chiariello, collega di Canale 21, ed il rapporto tra tifoseria e dirigenza azzurra. Questo il pensiero dell’esperto di mercato affidato a Luca Cerchione nel corso di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio:

“Giudizio sulla tossicità che si respira al Maradona? Innanzitutto, esprimo la mia vicinanza ad Umberto Chiariello, con cui ho cominciato ad intraprendere questa carriera. Credo che il braccio di fero sulla questione in analisi non convenga a nessuno. Il Napoli ha bisogno del suo dodicesimo uomo, vero fattore in più, da sempre, della squadra”.

Venerato e’ piu’ esplicito su ADL-Tifosi…

“Naturalmente – ha aggiunto Venerato – i tifosi dovranno impegnarsi in un atteggiamento puramente passionale, che non sconfini nell’eccesso. Dovrà esserci una sintesi tra le prerogative del presidente e le richieste del tifo organizzato, soprattutto nel rispetto delle leggi”.

“Se i tifosi devono impegnarsi nell’osservanza delle regole relative agli stadi, De Laurentiis dovrebbe mostrare maggiore rispetto della Legge Melandri. Sono, infatti, sempre a favore delle eguali possibilità di cui le squadre del nostro campionato devono poter godere. È giusto, dunque, che i diritti d’immagine vengano equamente distribuiti tra i club” ha concluso Ciro Venerato.

