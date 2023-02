Ciro Venerato: “Tutti lo vogliono, Ma lui resta…”

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A, soffermandosi sul futuro e il possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli.

“Kvara ha detto al suo manager di fermare ogni interesse e trattative di Real Madrid, Newcastle, o altre, perché lui è felice di restare a Napoli. Firmerà un nuovo contratto a giugno, che considerando le cifre che girano per giocatori che non sono neanche degni di portagli le scarpette, non sono alte. 2,5 milioni con ricchi bonus legati al suo rendimento. Il Napoli gli allungherà di un altro anno il contratto, passando da quattro a cinque anni. E non ha chiesto neanche una clausola rescissoria, che di solito è la scappatoia legale che chiedono i calciatori per andar via”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati