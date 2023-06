Ciro Venerato sul futuro tecnico e le esitazioni di Adl: “A frenato su di lui per non danneggiare Di Lorenzo e Lobotka! Su Luis Enrique…”

Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, attraverso le frequenze di 1 Station Radio, ha parlato della possibile scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli in sostituzione di Luciano Spalletti. Il giornalista ha svelato un retroscena sulla prima ipotesi del patron:

“Su questo argomento è necessario essere molto seri, i numeri al lotto li lascio a qualcun altro… De Laurentiis ha detto di aver contattato dieci allenatori. Va considerato che il club campione d’Italia fa gola a molti procuratori”.

Inoltre, il giornalista, ha rivelato:

“Il primo nome sondato è stato quello di Gasperini, ma chi era vicino al presidente gli ha fatto capire le complicazioni tattiche che l’arrivo di Gian Piero avrebbe decretato. Soprattutto, il ruolo di Lobotka in un centrocampo a due e quello di Di Lorenzo come quinto di difesa”.

Ha concluso l’esperto di mercato della Rai sulla voce circolata nelle settimane scorse che voleva Gian Piero Gasperini in pole position per raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti in panchina.

Ciro Venerato conclude con Luis Enrique

: “Il piano A era Luis Enrique. Sappiamo tutti come sia finita. Il problema non erano Tottenham o Psg, quanto piuttosto la competitività. Conte, invece, è stata solo una boutade giornalistica, ADL non l’ha mai cercato. Pecchia e Benitez, come ho già detto, è solo una voce di mercato che non trova riscontri. Sono sondati i profili di Conceicao e Thiago Motta, con il procuratore del tecnico italo-brasiliano non ancora contattato dalla dirigenza partenopea”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati