Ciro Venerato sicuro: “Il Napoli farà mercato negli ultimi giorni…”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Ciro Venerato. Il giornalista di Rai Sport, noto per le sue “bombe” in tema di calciomercato, ha analizzato come l’infortunio di Demme possa costringere la società partenopea a prendere in considerazione l’ipotesi di muoversi in entrata, operando proprio sulla mediana.

“Il suo entourage ha proposto Lucas Torreira al Napoli, ma per motivi tattici non rientra nei piani degli azzurri. Non è funzionale alla mediana a due che vuole costruire Spalletti...”.

Ovviamente, pure Pjanic è proibitivo. Nonostante potrebbe rappresentare la quadratura del cerchio.

“Non è trattabile, per questioni legate all’ingaggio, che è di 9 milioni. La Juve sta pensando al bosniaco, ma non solo…“.

Secondo Venerato, quindi, sarebbero ben altri i centrocampisti su cui orientarsi. Un nome caldo, per esempio, potrebbe essere quello Morten Thorsby, per il quale il Watford ha offerto alla Sampdoria circa 7 milioni di euro. Una cifra, al momento, inaccostabile al Napoli.

“Thorsby è un nome che piace, ma gli azzurri non possono prendere niente, se non in prestito. Se poi si piazzasse qualche cessione, allora si potrebbe pensare ad uno come il norvegese che costa 6/7 milioni...”.

Ecco, il punto della questione sta tutto quì, dalle parti di Castel Volturno vige una ferrea regola: evitare di comprare, se prima non si capitalizza attraverso qualche cessione.

“Su Tutino non ci sono soltanto Salernitana e Parma, anche il Monza. Su Ounas c’è il Venezia, il Torino ed il Verona. Il Napoli valuta 25 milioni il cartellino dell’algerino, ma sono trattabili. Il Napoli ha fissato il prezzo di Ospina, che si aggira sui 5 milioni...”.

Sulla fantasiosa operazione che di mercato che i soliti ben informati presumono si stia sviluppando sull’asse Torino-Napoli, Venerato si espone, smentendola categoricamente.

“La Juve mi ha smentito l’interesse per Manolas. Il Napoli mi fa sapere che non ha avuto alcuna telefonata dai bianconeri. Non c’è alcuna trattativa, nonostante ci sia stima per il greco...”.

in definitiva, cosa bisognerà aspettarsi dal Napoli, venerato lo esprime chiaramente, senza giri di parole o mezze frasi smozzicate.

“Negli ultimi cinque giorni il Napoli potrà fare dei colpi di mercato: per una questione di indice di liquidità molti club dovranno regalare in prestito qualche calciatore importante”.

