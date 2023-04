Ciro Venerato “scivola” sulla buccia di banana …Bianconera!

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club per dire la sua sul successo del Napoli in casa della Juventus:

“La Juventus è partita forte della spinta emotiva. Con il prosieguo della partita sono venute fuori le caratteristiche della squadra di Allegri, che offre il meglio di sé a baricentro basso e colpendo in contropiede. A metà ripresa, il tecnico ha scelto il 4-2-3-1 con l’inserimento di Chiesa e Di Maria, un modulo che non è delle corde dei bianconeri e che ha contribuito a disunire la squadra ed a favorire l’offensiva dei partenopei. La Juventus ha pagato l’assenza di quei calciatori che nel corso della gara si erano disimpegnati nel bloccare la fantasia di Kvaratskhelia e Lobotka, subendo la pressione ed il palleggio degli azzurri. Sul gol è evidente anche la responsabilità di Cuadrado che avrebbe dovuto coprire proprio sulla fascia di Raspadori, mentre era impegnato a protestare in area per un rigore inesistente”.

Venerato ha poi aggiunto:

“Come giudico l’arbitraggio di Fabbri? C’è stato un doppio arbitraggio, condotto da Fabbri ed Aureliano. L’errore sul mancato intervento nell’episodio di Gatti contro Kvaratskhelia è abbastanza evidente. La mimica del viso parla da sé. Un pungo alla Mike Tyson che fortunatamente ha fatto meno male del solito perché ha rimbalzato sulla spalla, ma avrebbe potuto procurare danni ben più gravi. La pezza, poi, è stata peggio dell’errore”.

“In occasione del gol annullato a Di Maria il fallo di Milik su Lobotka è indubbio, ma il Var non sarebbe dovuto intervenire. Si tratta di un episodio di campo il cui giudizio avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione in campo. Aureliano ha richiamato il direttore di gara pur senza il sussistere di un chiaro ed evidente errore, per una valutazione sull’intensità del contatto che spetta soltanto all’arbitro. C’è stato, dunque, eccesso di zelo, condizionato da quel che è stato il gravissimo errore in occasione del fallo di Gatti. Ciononostante, il fallo di Milik era evidente. Dunque, meglio che si sia andati al Var, si è evitato un errore ulteriore”.

