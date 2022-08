Ciro Venerato: “Salto di Qualita’!…”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ed esperto di mercato, ha parlato proprio del Napoli, e delle future mosse del club, riferimento a Ndombele, Raspadori e Navas, che se dovessero essere confermate, si farebbe un salto di qualita’ non indifferente e si potrebbe pensare in grande. Ecco , di seguito, quanto riferito dal giornalista Rai, Ciro Venerato:

“Sono giorni caldi sul fronte acquisti e cessioni per la società partenopea, al lavoro per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. “Salto di qualità assicurato”, dice il noto cronista, sottolineando come Tanguy Ndombele sia ormai ad un passo: 500 mila euro di prestito e riscatto fissato a 30 (contro i 25 che sperava inizialmente Aurelio De Laurentiis, n.d.r.). Ma non sarà il solo affare di queste settimane.”

A breve, infatti, Cristiano Giuntoli potrebbe concludere altre due importanti operazioni: Fabian Ruiz dovrebbe lasciare l’Italia per trasferirsi in Francia, al Paris Saint-Germain, mentre Giacomo Raspadori non vedere l’ora di poter calcare l’erba dello stadio ‘Diego Armando Maradona‘ di Fuorigrotta con indosso la maglia azzurra.

Insomma, da qui alla prossima giornata di campionato, mister Spalletti potrebbe ritrovarsi per le mani un Napoli diverso in più di un suo elemento.

