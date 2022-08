Ciro Venerato: “Ronaldo solo se…”

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiaraxzioni nel corso della trasmissione Calcio Totale Estate, programma in onda su Rai 2: “Il Napoli in questo momento è indisponibile a vendere Osimhen. La società azzurra mi ha detto testuali parole: ‘Non è il momento’. Inoltre il procuratore Calenda si è espresso con un tweet perentorio esprimendo la voglia del calciatore di giocarsi la Champions col Napoli”.

Ciro Venerato ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“Jorge Mendes ha promesso 120-130 milioni per Osimhen dal Manchester e ha garantito a De Laurentiis di portargli Ronaldo in prestito gratuito. Sono 40 milioni lordi. Ripeto però: De Laurentiis e Calenda ribadiscono che ad oggi resta al Napoli. Ma non è detto che Ronaldo resti al Manchester: lo stesso Napoli, mi par di capire, un Ronaldo a prezzo di saldo lo accoglierebbe a braccia aperte”.

Ciro Venerato Su Navas coclude:

“Il portiere oggi guadagna 9 milioni netti, il Napoli gliene offre 3 milioni con un biennale. Dovrebbe quindi rinunciare a 12 milioni netti per il prossimo biennio. Manca l’accordo col Psg per la buonuscita. Ma il procuratore di Navas è Mendes, magari può dare una mano al Napoli con il portiere, chiedendo di ingaggiare comunque Ronaldo nonostante la permanenza di Osimhen”.

