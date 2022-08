Ciro Venerato: “Ronaldo? Il Napoli non chiude la porta”

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione di mercato che riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, ed a tal riguardo, il giornalista si è così espresso:

“Le parole dell’ agente di Osimo, sono state profetiche, perche’ il giocatore restera’ a Napoli, e non ha intenzione di lasciare la maglia azzurra.L’unica possibilita’ per Cristiano Ronaldo, resta quella di arrivare a Napoli in prestito secco con il 75% dello stipendio pagato dal Manchester United, il suo agente, Mendes, deve provare a convincere De Laurentiis .A Castel Volturno, non chiudono a questa possibilita’

