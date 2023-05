Ciro Venerato, Rai Sport : “Pronta PEC dimissioni di Spalletti da inviare al Napoli…”

“Luciano Spalletti, dal 5 giugno, non sarà più l’allenatore del Napoli“. Come svelato da Ciro Venerato ai microfoni del TG Sport della RAI, “entro quella data, i legali del mister invieranno lettera di dimissioni alla SSC Napoli, rifiutando di sottoscrivere l’opzione unilaterale. De Laurentiis (che auspicava un ultimo vertice dopo la famosa cena a Via Chiaia) accetterà le dimissioni ma, molto probabilmente, chiederà al tecnico di restare fermo un anno per evitare sgradite sorprese. Spalletti sarebbe pronto all’anno sabbatico”.

“De Laurentiis – prosegue Venerato – sperava ancora nel colpo di coda. Non a caso, non aveva affondato con nessun candidato, perché riteneva ancora possibile un passo indietro del tecnico toscano. Passo indietro che, invece, non c’è stato. Ora, inizia ufficialmente il casting: Conte, Gasperini, Italiano, Thiago Motta e Dionisi, non necessariamente in ordine di preferenza. Più difficile affidarsi a qualche ‘guru’ straniero, ma da oggi tutto è possibile. De Laurentiis pronto all’ennesima rifondazione”.

