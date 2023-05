Ciro Venerato racconta il mercato azzurro ed il futuro del DS Cristiano Giuntoli

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del prossimo allenatore del Napoli:

“Il nome che De Laurentiis sta cercando con tutte le sue forze, si è sentito anche direttamente con lui, è quello di Luis Enrique. Per il tecnico spagnolo De Laurentiis è disposto ad andare oltre il famoso tetto d’ingaggio offrendogli il doppio di quello che aveva offerto a Spalletti. Anche 8 milioni di euro, pur di convincere Luis Enrique, perché ritiene apicale per continuare a vincere un allenatore importante che sappia dare continuità di gioco al Napoli. Su Luis Enrique però c’è anche una concorrenza straniera. Saltato il Chelsea, col Tottenham non c’è un’affinità reciproca, c’è il PSG. Ma il club parigino lo vede come terza via, il proprietario sogna Zidane, Campos vuole assolutamente Mourinho.“

Venerato ha inoltre aggiunto:

“Domani alle 15 Giuntoli è atteso a Coverciano per un premio alla carriera organizzato dall’USSI. Non rilascerà dichiarazioni sul suo futuro. Tutto passerà per un secondo vertice con De Laurentiis, che sarà imminente. Non si andrà oltre il 10 giugno. La Juve attende fiduciosa, ad oggi è più vicino alla Juve nonostante De Laurentiis lo blocchi”.

