Ciro Venerato: “Ormai ogni giorno e buono…”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, e la situazione Raspadori, che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Ecco di seguito, le dichiarazioni del giornalista Venerato:

“eri sera Aurelio De Laurentiis ha chiamato Giovanni Carnevali per chiedere un appuntamento decisivo per Giacomo Raspadori. Il vertice probabilmente si terrà a Roma nei prossimi giorni. La cessione al Napoli dell’attaccante classe 2000 è vicina: il Napoli chiede la rateizzazione del pagamento che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro.

L’incontro imminente tra il Napoli e il club neroverde viene confermato dallo stesso Carnevali. Il Sassuolo ha già in mente come rimpiazzarlo: punterà su Alvarez come centravanti e farà di tutto per prendere Laurienté, un esterno del Laurient, per rimpiazzare Raspadori”

