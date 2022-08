Ciro Venerato: “Meret via, Kepa ci siamo, Raspadori-Napoli incontro fissato a Roma tra ADL e Carnevali”

Ciro Venerato, giornalista sportivo Rai, ha fatto il punto della situazione sul club azzurro. L’inizio del campionato di Serie A si avvicina sempre di più, il Napoli deve accelerare per completare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti.

“Sostituto Mertens? Abbiamo grandissime novità, Raspadori è colui che dovrà rimpiazzare Mertens. De Laurentiis ha chiamato Carnevali per avere un appuntamento, un vertice decisivo che potrebbe tenersi a Roma in questi giorni, la notizia è ufficiale. Raspadori non è tra i titolari per l’amichevole contro il Vis Pesaro, segnale che la trattativa è ben avviata. Va trovata la quadra sull’aspetto economico tra le due società, il Napoli vorrebbe un pagamento in più rate.

Il Sassuolo ha deciso con chi rimpiazzare Raspadori, si tratta di Laurientè, stiamo parlando di un esterno poiché il club neroverde punterà su Alvarez (già acquistato, costo 12 milioni di euro) come attaccante centrale”.

Su Meret poi ha aggiunto:

“Meret è stato promesso allo Spezia, rinnoverà e poi andrà girato in prestito, ma prima andrà acquistato Kepa, altra giornata interlocutoria, ma continuano i colloqui con il suo agente, la fumata bianca è vicina”

