Ciro Venerato: “la vil pecunia…epilogo davvero triste!”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, dopo aver fornito i dettagli della possibile rottura tra il Napoli e Dries Mertens, torna sull’ argomento, e scrivendo sul sito della Rai ,quale rapporto lega le due parti!:

“De Laurentiis aveva chiesto ai suoi giocatori di non pensare troppo alla vil pecunia ma le risposte sono state decisamente magre. Il presidente chiedeva un gesto d’amore a Mertens che non è arrivato. Titoli di coda tristi per una storia calcistica meritevole di ben altro epilogo”.

