Ciro Venerato: “Koulibaly puo’ restare, su Mertens il Napoli si e’ raffreddato”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ed esperto di mercato, nella trasmissione “La Domenica Sportiva Estate”, ha messo in evidenza la situazione rinnovi in casa Napoli, per Koulibaly e Mertens, e si e’ cosi espresso:

Koulibaly – “Il Napoli ha intenzione di aumentare l’offerta già fatta un mese fa all’agente di Koulibaly Ramadani, da 4mln+1 di bonus potrebbe spingersi a 5+1 per non fare andar via il difensore.

Mertens – “Il Napoli è molto freddo verso Mertens, prendere o lasciare: l’offerta è di 1.5mln più bonus”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati