Ciro Venerato: “Il Napoli vuol prendere Keylor Navas…”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, nella trasmissione in onda ieri, “Domenica Sportiva Estate”, ha parlato della trattativa di mercato tra Navas, il Napoli ed il Psg, per il possibile passaggio del portiere Costaricano, alla corte di Spalletti. Il giornalista si e’ espresso cosi :

“Il Napoli vuole prendere Keylor Navas non in prestito ma a titolo definitivo, perché il prestito biennale non è consentito. Navas guadagna 9mln, il PSG vuole partecipare all’ingaggio del portiere ma il Napoli non va oltre i 3mln di euro di stipendio. “

