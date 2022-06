Antonio Corbo: “Manca il chiarimento, ma la societa’ ha aperto il nuovo corso”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, nel suo Blog “Il Graffio“, ha trattato l’ argomento rinnovi in casa Napoli, giudicando l’operato della società’, come l’inizio di un nuovo corso:

Niente rinnovi, l’eccezione è Koulibaly

Lo scontro tattico fra De Laurentiis e Spalletti ha alzato uno sgradevole polverone sul cantiere Napoli. I lavori vanno avanti, ma i tifosi stentano a vedere. Da fuori immaginano una paralisi. Avanzano scetticismo e depressione. Il mancato chiarimento sul programma rende malinconica l’idea di un colpevole immobilismo. Tutto sembra fermo al battibecco a distanza di due settimane fa. De Laurentiis che promette un ciclo che porti a vincere, Spalletti che invece teorizza difficoltà per ripetere la qualificazione Champions. L’intervista a Sky è stata uno scroscio di acqua gelata. Evidente il tentativo di raffreddare gli entusiasmi per far sembrare un capolavoro a futura memoria anche un quarto posto.

Qualcosa si muove però e l’allenatore lo sa bene. Coinvolto nel progetto con un mensile lordo di 700mila euro, è puntualmente informato. Sente ogni giorno il presidente. La mancanza di liquidità crea per tutti i club un mercato diverso, i giocatori svincolati devono rivedere le loro richieste, come Dybala che dai 15 milioni annui chiesti alla Juve stenta a firmare con l’Inter per la metà. Se n’è accorto anche Mertens, dopo il preventivo inviato al Napoli : 2,4 milioni netti, 1,6 di premio alla firma, 800mila euro ai fortunati agenti. Oggi Mertens è fuori. Solo un esempio di un mondo ormai sottosopra.

Linea guida della societa’ ormai tracciata…

Manca il chiarimento. Ma le prospettive sono nette. La società ha aperto il nuovo corso, e va avanti. Il taglio al monte ingaggi sembrava impossibile, ma c’è. Ai 156 milioni dell’anno scorso, mancano i 10 lordi di Insigne che con dignità e stile vende le sue magie in Canada ed è già un idolo, 7 di Manolas, 2,5 di Malcuit, 16 tra Ghoulam e Mertens, in bilico i 5 di Politano, 4 di Ospina. Il portiere colombiano compie 34 anni il prossimo 31 agosto, chiede un ingaggio più robusto con il convinto sostegno di Spalletti, considera prezioso un portiere che sappia costruire gioco dal basso. Svanita l’offerta del Real Madrid, il Napoli risponde offrendo un rinnovo a Meret fino al 2027, mentre Giuntoli insegue il nazionale Sirigu e il rumeno Tatarusanu, 35 e 36 anni. Imbarazzante sarà il ritorno in ritiro di Meret dopo i giudizi su Ospina, ormai fuori anche lui. Prevale la linea De Laurentiis che ha letto in anticipo

il regresso economico del mercato.

Il futuro si può intano scorgere all’interno del cantiere Napoli. Sono chiare le linee guida.

1) Niente rinnovi a giocatori in scadenza, perché le richieste sono esose e non sostenibili con i ritmi di una stagione, a volte tre impegni a settimana. Uno studio sugli infortuni lo dimostra in serie A.

2) Il rinnovo di un ultratrentenne non promette un solo euro di rientro. È l’inizio della pensione.

3) La società punta sui giovani. Scommessa che può dare ritorni interessanti. Da Cavani a Lavezzi, da Higuain a Jorginho: c’è un album di ricordi. Gli allenatori preferiscono giocatori pronti. Mazzarri bocciò Verratti, Sarri mise Zapata in condizione di andar via. Con i giovani il lavoro è più complesso.

4) Più spazio a Cristiano Giuntoli e al capo dello scouting Maurizio Micheli. Hanno portato Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano d 22 anni e il 23 enne Zerbin, entrato nel giro della Nazionale.

5) Fabian Ruiz, 26 anni. Rifiuta il rinnovo. Si profila un secondo caso Milik.

6) L’eccezione è Koulibaly. Contratto che scade a giugno 2023. Il Napoli se non c’è una offerta congrua, ma non c’è finora, lo trattiene per offrirgli in autunno il rinnovo alla stessa cifra. Sei netti. Ariedo Braida, superconsulente della Cremonese, smentisce di aver detto in Spagna che il Napoli gli propone la metà. Chiarito anche l’ultimo equivoco.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati