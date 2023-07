Ciro Venerato fa il punto sul mercato del Napoli: “Scalvini costa troppo, per il centrocampo il profilo Lopez non e’ stato mai trattato…”

Difesa, ma anche centrocampo. Le ultime sul mercato del Napoli da Ciro Venerato, giornalista RAI, nel corso de La Domenica Sportiva Estate: “Giorgio Scalvini costa tanto, 40 milioni: troppi per tutti, anche per il club azzurro. Kim Min-jae, nei prossimi giorni, firmerà con il Bayern Monaco ed a sostituirlo non sarà il centrale dell’Atalanta. Le alternative al vaglio del Napoli sono tante, ma non è stata fatta ancora una scelta” ha affermato il giornalista di RAI Sport.

I nomi valutati, secondo Venerato, “vanno da Robin Le Normand a Max Kilman, passando per Perr Schurrs ed Ibrahima Konatè. Eliminiamo, come detto, Giorgio Scalvini. Anche su Danilho Doekhi ci arrivano smentite”.

Quanto al centrocampo, invece: “Maxime Lopez è stimato da Rudi Garcia, ma finora il Napoli non lo ha mai trattato, perché ritiene sia oneroso spendere 15 milioni per un ruolo già occupato da Stanislav Lobotka. Se esce Diego Demme, che Rudi Garcia terrebbe volentieri, si va su profilo meno importante”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati