Ciro Venerato fa il punto sul mercato del Napoli dal difensore (Baniya) all’ attaccante (Osimhen)

Da Rayyan Baniya, calciatore italiano, di ruolo difensore, che gioca per il Fatih Karagümrük, al futuro di Victor Oìsimhen. Il giornalista RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato, come di consueto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente di Stato, nel corso della trasmissione ‘La Domenica Sportiva Estate’, per fare chiarezza sulle indiscrezioni che circolano in merito al club azzurro. Innanzitutto, Venerato ha tenuto a precisare che “va smentita la voce su Baniya: non interessa agli azzurri”.

In secondo luogo, Venerato ha svelato che “Ci sarà un vertice tra Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen ed Aurelio De Laurentiis. C’è la volontà del patron di fare un sacrificio e migliorare il contratto del nigeriano, il calciatore vorrebbe restare per un altro anno e lascerà solo per 150 milioni”.

“Baldanzi? Il Napoli ad oggi non ha manifestato interesse ne fatto offerte. Otavio? Arriva il suo agente in Italia, molti l’anno associato al Napoli ma ha una clausola da 40 milioni che il Napoli non può permettersi”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati