Ciro Venerato: “E fatta! Approda in Francia…”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport, ne ha dato l’annuncio a Rainews 24: “Adam Ounas è del Lille. Cifre ufficiali: 3 milioni più 2 di bonus, 40% diritto di rivendita al Napoli”.

Adam Ounas è già partito da Napoli, direzione Parigi, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Lille.

Torna così nel campionato di Ligue 1, un palcoscenico che conosce bene e nel quale si è messo in mostra nelle scorse stagioni, dando spettacolo nel Bordeaux prima e nel Nizza poi.

Una buona operazione per il Napoli, considerando il contratto in scadenza nel 2023, ed un colpo “low cost” per i transalpini, che si aggiudicano un talento dalle indiscusse qualità tecniche, ma che non ha ancora dimostrato, fino a questo momento, di saper fare il salto definitivo sul piano mentale. Potrà riuscirci, magari, in Francia.

