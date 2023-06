Ciro Venerato avverte: “Non certo nemmeno l’ arrivo d’Italiano…”

Il giornalista esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A:

“Il post Luciano Spalletti? Ci sono stati alcuni no, tra questi quello di Luis Enrique. C’è stato poi il no abbastanza inatteso da parte di Thiago Motta. Vincenzo Italiano, dopo Luis Enrique, è l’opzione più importante per il Napoli. Aurelio De Laurentiis lo conosce, lo stima e sta puntando in modo deciso su di lu. Ma l’arrivo di Italiano non è scontato”.

“Deve arrivare prima il sì della Fiorentina, De Laurentiis non vuole lo scontro con il proprietario del sodalizio toscano. Il patron del Napoli non vuole rompere i rapporti con la dirigenza dei viola. Vincenzo Italiano vuole capire se può fare bene almeno quanto Luciano Spalletti. Attende di capire se la compagine azzurra sarà forte come quella del passato, all’altezza delle forti ambizioni della tifoseria dei partenopei”,

