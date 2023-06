Ciro Venerato annuncia: “Kim e’ ormai un calciatore del Bayern. Fissate le visite mediche”

“Kim ormai ad un passo dal Bayern Monaco? È pronto, ormai, per le visite mediche“. Come spiegato dall’esperto di mercato della RAI, Ciro Venerato, ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio,

“dal primo luglio sarà pronto per accasarsi al club tedesco, anche se non sempre i tempi tecnici vengono rispettati. Non escludo che possano essere svolte anche prima. Il contratto sarà importantissimo, i procuratori sono riusciti a strappare bonus ingenti con una base d’ingaggio intorno ai sette milioni di euro per un contratto in dollari. I suddetti bonus, invece, dovrebbero aggirarsi intorno ai tre milioni. Uno legato al successo in Bundesliga, mentre i restanti legati ai traguardi nelle coppe”.

Venerato ha poi aggiunto:

“Il Napoli si muove per cercare l’erede, anche se il cambio Spalletti-Giuntoli denota un cambiamento di rotta. Quando vi era il duo direttore ed allenatore il nome di Danso, infatti, non scaldava gli animi del Napoli. Con l’arrivo di Garcia il difensore austriaco ha preso progressivamente quota, così come l’opzione Schuurs, per il quale andrebbero considerate le piste tedesche e inglesi, con i Red Devils privati del colpo Kim. Il gradimento per Scalvini è costante, anche se la valutazione che ne fa l’Atalanta è ritenuta eccessiva”.

“Baniya non sembra essere nei paini di Garcia, così come le quotazioni di Hancko mi sembrano, ad oggi, al ribasso. Itakura, Ito, Lucimì e Hincapié non costituiscono ancora oggetto di particolare interesse per i partenopei. Il Napoli, storicamente, cerca sempre di pescare all’estero. Ciò soprattutto a causa delle valutazioni eccessive che si fanno nel mercato italiano”.

