Ciro Venerato: “Alex Meret rinnova…”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha rivelato un’indiscrezione di calciomercato ai microfoni di RaiNews 24, per parlare delle novità inerenti al rinnovo di contratto del portiere friulano Alex Meret con la SSC Napoli

“Ieri pomeriggio c’è stato un nuovo contatto telefonico per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale tra il Napoli ed Alex Meret“. Il calciatore, dunque, resterà ancora a lungo in azzurro dopo le incomprensioni della scorsa estate.

Venerato, inoltre , ha aggiunto: "

Inoltre, Venerato, ha aggiunto: “L’agente Federico Pastorello è molto soddisfatto. Sono stati limati gli ultimi, ma importanti dettagli. Si parte dalla base fissa. Non più un milione e duecentomila euro (come programmato a giugno), ma un milione e mezzo netto. Passi avanti anche sui bonus e gli incentivi per il calciatore: 300 mila euro tetto massimo annuale. Firma attesa entro i prossimi quindici giorni. Ma il più è fatto come anticipato il 2 settembre al Tg Sport Rai”.

