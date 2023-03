Ciro Venerato: “Adl pronto ad andare oltre i parametri per trattenere Osimhen…”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, intervistato da Luca Cerchione, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato di Napoli nel corso della trasmissione 1 Football Club.

“Kvaratskhelia prossimo ad essere blindato dalla società? Il ragazzo intende proseguire la sua avventura in azzurro. La società prolungherà il contratto del georgiano di un ulteriore anno. La base fissa sarà di due milioni e mezzo, ma sono previsti svariati bonus legati al rendimento di squadra e del calciatore. In caso di scudetto, Osimhen potrebbe rinnovare? Il Napoli ha fatto sapere che per il nigeriano è disposto ad andare oltre i parametri imposti sul tetto ingaggi. Bisognerà, però, vedere se giungeranno le cosiddette offerte irrinunciabili. L’asta, ormai, è già cominciata, e non soltanto in Premier, United su tutti. Il Psg potrebbe, infatti, essere un club interessato alla punta azzurra, in tal caso bisognerà attendere anche l’evoluzione della guida tecnica. È tutto aperto, bisognerà aspettare il termine della stagione per ulteriori sviluppi”

Ciro Venerato ha poi aggiunto

“Bisogna comprendere come il mercato del Napoli non cambierebbe nemmeno in caso di scudetto. La dirigenza andrebbe sempre su determinati profili, con una base di costo piuttosto contenuta. I contratti che si propongono i calciatori, infatti, sono sempre della durata di 4-5 anni, e ciò non consente di potersi legare a giocatori con un ingaggio già elevato. Per questo, mi sento di escludere l’interesse su Vlahovic, ma anche su Adama Traorè“.

“Credo che il Napoli lavorerà sempre su quel ruolo, ma preferendogli profili con un costo più accessibile. Il problema sussiste sempre sull’ingaggio, poiché la società ha la forza di investire sui cartellini. Giuntoli ha già mostrato di saper scovare talenti, quand’anche meno conosciuti. La sessione di questa estate ci dimostra le qualità del dirigente azzurro”.

