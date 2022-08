Ciro Troise:” Valutazione fino a fine mercato…”

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, e stato intervistato alla radio ufficiale del calcio Napoli, ed in merito ai calciatori azzurri, Gaetano e Zerbin, si e cosi espresso:

“C’è una valutazione in corso, e ci sono delle speranze, anche Spalletti e contento di entrambi, ,ma e una valutazione che si fara’ fino agli ultimi giorni di mercato, perché lo spazio e chiaramente ristretto.Poi c’e’ l’anomalia che se rimani fino a Gennaio, vai via a novembre, perché il campionato si ferma per il mondiale.

Per Gaetano, l’infortunio di Demme, da qualche speranza in più, e dalla fiorentina in poi, potrebbe acquisire minutaggio, e una valutazione che si farà, anche se tra infortuni, champions, campionato, insomma prima della fine del mercato si capirà.Gaetano ha richieste in a, ritornare alla Cremonese, ed in B al Parma,

Ambrosino, resterà, difficile si trovi una squadra in b ed in c, , che metta un classe 2003 al centro del progetto tecnico, magari resterà in prima squadra, e farà qualche partita con la primavera. Tra l’altro Spalletti ha detto che ha bisogno ancora di un po ‘di partite , quindi credo che andra’ cosi, poi nel mercato le cose possono sempre cambiare

. Per Napoli-Monza a mio avviso scenderà la stessa squadra di Verona, in attesa del trittico, Fiorentina, Lecce, Lazio, anche perché i nuovi avranno il tempo di allenarsi con i compagni, tipo Ndombele, Raspadori, e vediamo con il portiere, a mio avviso scenderà in campo l’undici di Verona, poi in conferenza stampa capiremo meglio domani”

