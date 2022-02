Ciro Ferrara: “Gara che si vince con la testa”

Nell’intervista, rilasciata al Mattino, da parte dell’ex azzurro Ciro Ferrara, sono state queste le parole usate per spiegare un po’ come affrontare il Barcellona nella gara di domani sera al Camp Nou. Ferrara si e’ anche soffermato su come le due squadre siano organizzate ,sul piano del gioco, sulla mentalita’ del possesso palla, perche’ prediligono il cosiddetto “pallino del gioco“. Ecco di seguito uno stralcio dell’ intervista di Ciro Ferrara al quotidiano napoletano Il Mattino:

“Con l’arrivo di Xavi è cambiato tutto dal punto di vista della filosofia di gioco. L’allenatore che viene dalla Cantera e dall’esperienza con Guardiola ha portato una mentalità chiara e precisa: vuole sempre avere il pallino del gioco”.

“Il Napoli tende sempre ad avere il possesso palla e stavolta dovrà essere più attendista senza farsi innervosire. Dovrà interpretare la partita in maniera diversa anche se non sarà facile”.

