Ciro Ferrara: “Caro Antonio, Noi vincevamo e tu prendevi ancora il biberon”

Ciro Ferrara, uno dei protagonisti del Napoli del primo storico scudetto nella stagione 1986-87, ha risposto ad Antonio Cassano che, nel ricordare Maradona, in questi giorni ha sottolineato che l’argentino ha vinto il tricolore con una squadra di calciatori non certo da top club.

Ricordiamo che Ferrara, ad oggi, è il napoletano più vincente della storia del club partenopeo, ovvero 2 scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana a cavallo tra il 1986-87 e il 1990-91.

Il barese aveva detto che El Pibe de Oro ha vinto il primo scudetto a Napoli con degli “scappati di casa”. Parole che non sono piaciute ad alcuni protagonisti di quella squadra come Ciro Ferrara, Alessandro Renica, Beppe Bruscolotti ed altri.

Ferrara, l’ex calciatore azzurro non ha usato toni morbidi:

“Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”.

