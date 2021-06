Il “cinguettio” ufficiale del Napoli per sostenere Alemão

Il Napoli sostiene Alemão. Sul profilo ufficiale della società è apparso un messaggio dedicato all’ex campione brasiliano. Attraverso il noto social Twitter, infatti, si esprime vicinanza ad uno dei protagonisti della storica cavalcata in Coppa Uefa: una esaltante favola azzurra culminata con la notte di Stoccarda.

La foto di Alemao con la maglia del Napoli, accompagnata da una dedica fa bella mostra di sè nel “cinguettio” della società. Come noto, le condizioni del brasiliano, risultato positivo al Covid, non sono delle migliori. Tant’è vero che l’ex giocatore è ricoverato all’ospedale di Belo Horizonte per complicazioni connesse alla positività.

Secondo la stampa brasiliana, lo stato di salute di Alemao desta qualche preoccupazioni. Tra l’altro, la famiglia di Ricardo Rogério de Brito è già stata colpita duramente dalla pandemia. L’ex calciatore ha perso la mamma e nei giorni scorsi anche la compagna, incinta di otto mesi, è risultata positiva.

