Caso cicciobello Osimhen, replica Preziosi : Non mi interessa nulla.

Si è espresso il patron della Giochi Preziosi, sulla questione del bambolotto raffigurante l’attaccante nigeriano.

L’ex presidente del Genoa, contattato da Radio Kiss Kiss Napoli è stato lapidario:

“La questione non mi interessa, non voglio commentare nulla”

La Giochi Preziosi vuole mettere in commercio il prodotto, senza però l’autorizzazione della Ssc Napoli. La società partenopea, nella giornata di ieri ha diramato un comunicato ufficiale:

“Con riferimento alla notizia, apparsa su molti siti di informazione, relativa all’immissione in commercio, di un gioco per bambini, denominato cicciobello bomber. Bambola che riproduce le fattezze del calciatore Victor Osimhen, ritratto con indosso la divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco, della prima squadra del Club . La SscN precisa trattasi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata. La società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi, nelle sedi opportune”

Enrico Preziosi ha tagliato corto sul tema, ma è chiaro che dovrà rispondere per la sua società, in sede legale.

Tra l’altro il prezzo del bambolotto non è nemmeno a buon mercato, ben 70 euro, che in prossimità del Natale, fa immaginare un incasso non indifferente, per il gruppo Preziosi.

Il Napoli che detiene i diritti d’immagine dei propri tesserati, su queste questioni non transigge.

Un’altra polemica, dunque, legata all’attaccante napoletano, anche se stavolta le due parti, calciatore e società, sono accomunate come vittime.

I diritti d’immagine, nello specifico sono anche un nodo importante, sul quale si è dibattuto molto, per il rinnovo contrattuale del numero 9 azzurro, tra De Laurentiis e Calenda.

La cosa migliore è che, al di là dei bambolotti, Osimhen rinnovi con il Napoli, per portare serenità a tutto l’ambiente.

