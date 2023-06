Ciccio Graziani sul nuovo corso azzurro: “Rudi Garcia sa di calcio. Ma la domanda da porsi e’ un altra…Perché dopo appena due anni gli allenatori vogliono andare via?”

Ciccio Graziani è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Rudi Garcia è un ottimo allenatore, bisogna vedere quanto riuscirà ad incidere a Napoli, non sarà facile sostituire Spalletti. Ad esempio, in Italia-Spagna ho visto Fabian Ruiz, che giocatore incredibile, ragazzi! Eppure il Napoli l’ha ceduto e ha vinto lo scudetto. E poi Lobotka è diventato strepitoso, non so quanto merito ci sia in Luciano e quanto nei ragazzi. Garcia comunque mi è sempre piaciuto, la scelta di De Laurentiis è stata incentrata sulla continuità tattica, chi va a Napoli non può che proseguire il lavoro di Spalletti, non va toccato nulla di questa macchina che va da sola, poi ovviamente ogni allenatore porta qualche piccola variazione anche nella metodologia di lavoro. Anche chi gioca meno andrà gestito al meglio, ma Garcia sa di calcio, non ho dubbi. I napoletani stiano tranquilli, é un ottimo tecnico”.

Ciccio Graziani si pone il quesito: “Al presidente De Laurentiis chiedo: perché dopo appena due anni gli allenatori vogliono andare via?”

La domanda da farsi, tuttavia, è un altra: come mai chi vince lo scudetto decide di andare via? Spalletti non è un cretino, potrebbe essere accaduto qualcosa con il presidente De Laurentiis o l’entourage, fossi stato nel presidente avrei chiamato Luciano e Giuntoli per riprogrammare i prossimi due, tre anni insieme. Mi fa strano che abbia lasciato il Napoli, il patron ha fatto poco o nulla per trattenerlo. Oltretutto, hai vinto uno scudetto, alzi l’asticella con i presupposti di andare a lottare per la Champions, dove vuoi che vada a fare l’agricoltore? Sai quanto tempo Spalletti ha per farlo nella vita? Bisogna battere il ferro finché è caldo. Mi chiedo, però, perché con De Laurentiis gli allenatori dopo due anni vogliano andare via, ma questo è un altro discorso”.

