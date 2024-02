Ciao Walter, “il Re è morto, viva il Re”, Ancora una volta, se c’è ne fosse stato bisogno riconoscerlo, La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio conosciuta come Adl, abbia perso l’ennesima occasione per mostrare rispetto verso una persona, che ha avuto l’unico torto di accettare questa patata bollente, costruita proprio dal sig. De Laurentiis.

Walter Mazzarri certamente ha avuto non poche difficoltà a gestire una situazione non semplice, e probabilmente non è riuscito a dare ciò che ci si aspettava da lui, ma questo non giustifica un comportamento surreale del Patron, che non ha rispettato né l’uomo e né il professionista, vista anche la modalità con la quale sia arrivato l’esonero, dopo addirittura aver gestito un allenamento e senza sapere cosa stesse accadendo a sua insaputa!

Una illogica umiliazione che il tecnico di San Vincenzo non meritava di certo, e che solo il suo perbenismo non l’ha trasformata in una giusta polemica, dove l’usa e getta e intrinseco nella modalità del padrone! Una sconfitta insomma, sia per la società ma soprattutto per la squadra, più responsabile di un atteggiamento da censura visto fin qui, ormai da aprile scorso!

Chissà come si possa sentire ora, e se sarebbe stato più giusto dargli l’opportunità di guidare la squadra contro il Barcellona, vero che i se e i ma servono a poco, ma questa chance gli andava data, anche se era chiaro che i virgulti Campioni d’ Italia dello scorso anno, probabilmente, non sarebbero stati d’accordo!

Ma nel calcio funziona così, a pagare e sempre il tecnico, mentre i calciatori saranno accolti come eroi, da Osimhen a Kvara e via discorrendo, già a partire da mercoledì sera, con applausi a scena aperta per il Nigeriano in particolare! E proprio vero che i detti antichi non sbagliano mai “E morto il Re…Viva il Re!”

