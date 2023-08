Ci siamo, Mancini nuovo CT dell’Arabia Saudita: domani la presentazione

Ora ci siamo. Roberto Mancini sarà il nuovo CT dell’Arabia Saudita. Domani pomeriggio l’allenatore sarà presentato come nuovo tecnico dei Green Falcons. L’evento è stato fissato per le 17 locali, le 16 in Italia. Non sarà nella sede della Saff, Saudi Arabia Football Federation, ma in un hotel della capitale saudita. A presentare Mancini sarà il presidente federale, Yasser Al Misehal. Dopo le dimissioni di qualche settimana fa con una Pec mandata a Gravina, Mancini si prepara a tornare in sella fino al 2027 con la nuova nazionale.

Una durata di contratto di certo non banale, considerando che l’Arabia Saudita organizzerà per la prima volta nella storia la Coppa d’Asia, competizione che non vince dal 1996 e che proverà a conquistare già il prossimo gennaio a Doha, in Qatar. Mancini percepirà un salario intorno ai 25 milioni all’anno. E debutterà l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica, guidando i Green Falcons di nuovo il 12, sempre nello stadio della squadra di proprietà del Pif saudita, contro la Corea del Sud. Poi a novembre partono le qualificazioni al Mondiale del 2026: l’Arabia è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Avanti le prime due, poi ci sono altre due fasi di qualificazione. Ancora incerta la composizione dello staff.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati