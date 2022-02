Christian Maggio: “Napoli-Inter, gara non decisiva”

L’ex difensore del Napoli, Christian Maggio, e intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. L’ex difensore azzurro auspica una bellissima partita ed augura la vittoria alla squadra di Spalletti, per far capire agli altri che il Napoli ci sara’ fino alla fine per la lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni di Christian Maggio sul Napoli rilasciate oggi:

Il Napoli ha le carte in regola per lo scudetto, magari poco fa non c’erano tutti i giocatori a disposizione, ora sono tornati e la differenza si vede ad occhio nudo. Domani al Maradona sarà una partita bellissima, tra due squadre forti e spero che il Napoli faccia lo step giusto, per far capire a tutti che ci saranno anche gli azzurri per la lotta scudetto fino alla fine del campionato.

L’importante ora è arrivare vicino alle prime, i ragazzi sono stati bravi a vincere quattro gare di fila, anche col Venezia il Napoli è sempre stato sul pezzo e ha meritato i tre punti. Domani è importantissima, ma non credo che Napoli-Inter cambierà l’esito del campionato, di certo una vittoria può dare grande entusiasmo. La partita dev’essere giocata con attenzione anche perché Inzaghi ha dato fisionomia all’Inter: i nerazzurri giocano sempre la palla, non si fermano mai e questo comunque per il Napoli può essere un grande vantaggio. Sono curioso di vedere la partita, di certo mi piacerebbe giocarla, l’unico peccato è lo stadio pieno a metà ma sono certo che i tifosi faranno la loro parte.

Non è azzardato: le sue squadre si somigliano, il Napoli non aspetta mai, fa sempre il suo gioco, crea molti problemi agli avversari, recupera in fretta la palla e appena può riparte. Da metà campo in poi gli azzurri riescono anche a verticalizzare bene, poi Osimhen ha dato grande profondità. In Napoli-Inter Spalletti forse proverà qualcosa di diverso, Osimhen però può essere davvero devastante, il Napoli ha un’identità ben preciso”.https://www.persemprenapoli.it

