Chisoli: “Malcuit allo Spezia? Un grande giocatore”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Stefano Chisoli, presidente dello Spezia che ha parlato anche di Malcuit che sembra interessare alla formazione ligure:

“Malcuit mi piacerebbe? Sicuramente. È un giocatore forte In squadre come il Napoli ci sono giocatori molto forti che non trovano spazio. Vedremo un po’. Saponara? Vediamo cosa succede in settimana. Lui è un giocatore importante per noi, poi le dinamiche di mercato sono sempre difficili. Sampdoria? È un derby importante. In Liguria per la prima volta ci sono tre squadre. Genoa o Samp? Forse con il Genoa, ma anche con la Sampdoria. Sappiamo che il campionato di serie A è difficile e abbiamo tanti giocatori che ancora devono dire la loro interverremo dove ce ne sarà bisogno. Campionato a 20 squadre? Siamo per questa ipotesi. Noi come Benevento e Crotone abbiamo messo in difficoltà le grandi. Poi i campionati che hanno avuto più consensi sono quelle dove anche le squadre più piccole hanno detto la loro come il Leicester in Inghilterra. Speriamo in un campionato equilibrato”.

