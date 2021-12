Chirico il provocatore: “Juve-Napoli, visti i precedenti dubito sul regolare svolgimento”

Nel corso del programma radiofonico “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il giornalista Marcello Chirico.

Con la solita vena polemica che ne contraddistingue gli interventi, quando di mezzo ci sono la Juventus ed il Napoli, il Direttore Editoriale del sito “ilbianconero.com” ha espresso la sua opinione sul big match, alla ripresa del campionato.

“Juve-Napoli, qualche dubbio sul regolare svolgimento della partita ce l’ho, visti i precedenti. Alla luce della situazione è legittimo domandarselo. Poi per fortuna non succederà e si giocherà regolarmente. Non ho mai parlato di Asl truffaldina, la mia è una provocazione e non si vada di nuovo al teatrino del Collegio di Garanzia perché i giudici o raccontano tutte fandonie o non si spiega. Per anni mi hanno detto di attenermi alle sentenze di Calciopoli e vedo un giudice che la situazione non sembrava molto chiara, che qualcuno ci aveva ciurlato. Dopodiché si va al Collegio di Garanzia e tutto viene sovvertito. Che le Asl campane facciano il loro dovere è normale…”.

Sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, il noto opinionista televisivo di 7Gold ha rincarato la dose, entrando nuovamente a gamba tesa sul rinvio di Juve-Napoli del 2020.

“Nel protocollo l’Asl decide se un club può spostarsi o meno e non è una cosa corretta. Il Consiglio di Garanzia prese quella decisione perché non si presentò in udienza la Federazione con i suoi avvocati. Quindi c’era solo la tesi del Napoli, le Asl in supporto e la partita va rigiocato. La partita prossima secondo me si dovrebbe giocare a prescindere da tutto…”.

La teoria che pare voglia sostenere Chirico è che “qualcuno” si possa adoperare per tentare di non far disputare regolarmente la gara dell’Allianz Stadium, in programma il giorno della Befana.

“Mi è sembrato che l’anno scorso si fosse calcata la mano perché sono mancati dei giocatori. Quest’anno lo stesso succederà per la Coppa d’Africa, due positivi al Covid, Mario Rui squalificato e mi sorge il dubbio che qualcosa succederà. Le condizioni possibili ci sono. All’andata al Maradona la Juventus giocò con otto giocatori in meno causa Nazionali, ma è finito tutto lì senza discussioni. Quest’anno è differente rispetto all’anno scorso, ci sono i vaccini. Ci sono tanti contagiati con la nuova variante e per questo va rivisto il protocollo. Non sono d’accordo che si mandi in quarantena chi è vaccinato positivo, la situazione cambia radicalmente. Più contagiati ma non gravi“.

