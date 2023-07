“Chiesto ufficialmente dal Napoli, arriva la risposta su di lui…” Gianluca Di Marzio racconta così il mercato del Napoli

La dirigenza del Napoli è sempre molto attiva sul mercato. L’obiettivo del nuovo Direttore Sportivo Meluso, così come quello di De Laurentiis e dello scouting degli azzurri, è di migliorare l’organico da affidare a mister Rudi Garcia. Per rinforzare il centrocampo ha chiesto informazioni al Tottenham per Giovani Lo Celso. Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio, giornalista della redazione sportiva di SKY, sul suo sito ufficiale:

“Per il centrocampista argentino il club azzurro vorrebbe proporre la formula del prestito con diritto di riscatto”.

“La risposta del Tottenham? Gli Spurs vogliono l’obbligo o la vendita a titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è ancora distanza tra le parti”, ha aggiunto Gianluca Di Marzio. La sensazione è che il Napoli e la società inglese possano riparlarne nei prossimi giorni.

Nell’ultima stagione il classe 1996 è stato in prestito al Villarreal dove ha collezionato 29 presenze tra Liga e Conference League, mettendo a referto due gol e tre assist. Lo Celso ha saltato il Mondiale in Qatar per uno strappo muscolare che l’ha tenuto fuori dal campo da fine ottobre a fine dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati