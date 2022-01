Chiariello su Vlahovic alla Juve: “Demagogia… no grazie!”

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Dusan Vlahovic, prelevato dalla Fiorentina mettendo sul piatto della bilancia ben 75 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. L’attaccante serbo ha sottoscritto un contratto fino al 2026.

L’operazione di mercato ha scatenato i benpensanti. Ma Umberto Chiariello, invece, plaude alla lungimiranza dei bianconeri: “Lo dico chiaro e forte a scanso di equivoci. Vlahovic, al di fuori delle solite demagogie sulla Juventus indebitata, è una grande operazione di mercato per entrambe le società, al netto della frustrazione costante del tifo viola, che si vede sottrarre sempre i migliori talenti dai bianconeri…“.

Il noto giornalista, infatti, fa letteralmente in conti in tasca alla Vecchia Signora, dimostrando quanto sia stata intelligente: “La Juventus investirà in realtà 40 milioni e basta. Perché avrebbe speso 35 per riscattare Morata, operazione da 55 di cui 20 già spesi per le prestazioni di 2 anni dello spagnolo, che invece restituirà al mittente. E non aggraverà di un euro il proprio monte salari per le prossime stagioni, perché lo slavo percepirà esattamente i soldi che attualmente prende il centravanti delle Furie Rosse!“.

Un affarone da ogni punto di vista

Il padrone di casa di “Campania Sport” ritiene l’acquisto del centravanti ex Viola un’affare capace di spostare prepotentemente gli equilibri dell’alta classifica: “Il vantaggio tecnico immediato e di plusvalenza futura è enorme. Non vale l’obiezione che avrebbe dovuto prenderlo a giugno perché così avrebbe risparmiato. L’accelerazione si è resa necessaria per non perdere di più dei 40 milioni realmente investiti, causa la mancata qualificazione Champions. Che sarebbe stato una perdita ancora maggiore, tenendo conto che i soldi della Champions League vanno tutti ascritto in un unico esercizio. Mentre il cartellino si ammortizza su più anni. Considerando che probabilmente venderà Kulusevski a 40 milioni, sul piano finanziario troverà tutte le coperture per l’acquisto...”.

Appare evidente che per il conduttore del fortunatissimo format che accompagna le domeniche, nonchè i post partita dei napoletani, il management della Juve abbia compiuto un capolavoro. “Nella ricapitalizzazione degli Agnelli una parte delle risorse immesse erano destinate allo sviluppo, leggi mercato. Hanno solo anticipato gli investimenti. E non capisco questo moralismo. Quelli che sostengono quanto sia facile vincere così, cacciando i soldi. Se la proprietà caccia i soldi, falsa il gioco. Ma chi dice queste cose, poi accusa De Laurentiis di non cacciarli definendolo “pappone”: vuo’ magnà sulo tu! Quindi fatemi capire: l’hanna caccia’ o no ‘e sord?“.

E quì Chiariello si lascia andare ad una confessione che magari in tanti conoscono già, ma dimenticano di sottolineare, ogni qual volta si denigra la strategia gestionale portata avanti in tutti questi anni dal Napoli: “La Juventus ha fatto disastri negli ultimi anni. Fui tra i pochi della prima ora a definire un errore l’operazione Ronaldo, che il lungimirante De Laurentiis si rifiutò di fare. Che piaccia o no ai suoi denigratori, fu interpellato da Mendes prima della Juve. Ha quindi correttamente ricapitalizzato a ripiano delle ingenti perdite. Ed ha correttamente previsto delle somme per programmare il futuro. Quindi non solo operazione lecita ma pure eccellente da tutti i profili la si voglia analizzare. Al netto, ribadisco, di odi e demagogie assortite“.

Il mercato come il Far West

Con la solita onestà intellettuale che ne contraddistingue gli editoriali, Chiariello analizza la questione pure dal punta di vista del venditore. “La Fiorentina incassa una somma eccezionale, che vale quanto il fatturato di un anno, 75 milioni, posto il rischio di perdere il calciatore a zero l’anno prossimo. Probabilmente si vede che il caso Donnarruma–Raiola non ha insegnato niente a chi attacca Commisso. Anzi, il sostituto dell’attaccante serbo, Cabral, che ha un costo tra ingaggio e cartellino accettabilissimo, sembra essere un altro prospetto molto interessante. Quindi l’operato viola è ineccepibile, rimarcato che hanno fatto tutto il possibile a convincere a fior di bigliettoni il ragazzo ed il suo avido procuratore a restare…”.

L’innegabile amore per il Gioco di Chiariello, quanto il calcio per il volto di Canale 21 non sia solamente argomento professionale, ma passione che anima lo spirito, emerge prepotentemente quando si sofferma a parlare dei tifosi: “Capisco la disperazione della Curva Fiesole. Ma club come quelli di seconda o terza fascia tipo la Viola, e purtroppo il Napoli, vedi caso Higuain, specie nel Far West vigente, dove le istituzioni non sono capaci di regolamentare i procuratori pistoleri, che sparano sui bilanci delle società a suon di commissioni svuotando i cespiti da ogni significato economico, usando l’arma della scadenza o la pratica delle terze parti mascherate (vietate ma esistenti, sono destinati a perdere i giovani che formano e che si affermano e che intendono spiccare il volo verso club top...”.

Sono altri i casi su cui far luce

La conclusione cui giunge Chiariello appare davvero un grido di dolore: “Non si poteva fermare Lavezzi, Cavani o Higuain, come non si potevano fermare Bernardeschi, Chiesa o Vlahovic. Perché non li puoi fermare se decidono di andar via. E pazienza se la Juve è tra quelle che pescheranno sempre a piene mani e in Italia la fa da padrona. Triste ma non ci si può far nulla. Gridare allo scandalo è stupido oltre che inutile. Non è uno scandalo ma a riflettere è la storia del mondo: ci sono i ricchi, i meno ricchi ed i poveri. Ineluttabile. Dura lex sed lex!“.

A proposito di Legge, la battuta conclusiva di Chiariello fa comunque riferimento ai Tribunali: “Chi ha mai detto che la giustizia è di questo mondo? Altre però sono le cose di cui scandalizzarsi o indignarsi. Le plusvalenze a specchio, fasulle o gonfiate. Ma Vlahovic è un affare per due. Al netto del cuore dei tifosi. Semmai alla Juve va chiesto da conto ed anche pesantemente la vicenda delle plusvalenze, che potrebbe avere risvolti anche penali. Nonché la vicenda di Perugia, una vergogna archiviata troppo in fretta. Ma non certo l’affaire Vlahovic...”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati