Chiariello spara a zero: “Napoli accompagnato da tifosi che non merita! L’unica cosa che si sa fare e muro contro muro”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, si è espresso così ai microfoni dell’emittente satellitare:

“Nel secondo tempo non si è capito niente, il Napoli non c’era. E’ arrivato il colpo di fortuna e c’è stato l’autogol, succede così quando in certe annate va tutto per il meglio. Poi però si è fatto male Simeone e da tre centravanti ora il Napoli non sa quanti potrà averne e disposizione nei quarti di Champions col Milan.

Comunque nonostante qualcuno aveva la spia accesa, come Anguissa, c’è stata la reazione immediata dopo la scoppola dello 0-4. Ci sono partite che ti segnano, ora mancano quattro vittorie per essere campioni d’Italia. Ma il Napoli è sembrato stanco e forse distratto, non è il Napoli scintillante che conosciamo. E a San Siro saprà riprendersi?

Un Napoli tra l’altro accompagnato da tifosi che non merita. Nessuno ha fatto quello che ha fatto De Laurentiis, eppure si va in Salento per offendere il presidente, si mette il proprio orgoglio davanti ai colori. L’unica cosa che sanno fare questi tifosi è il muro contro muro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati