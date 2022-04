Chiariello: Spalletti riconfermato solo se d’accordo con il presidente, altrimenti prenderei De Zerbi

Il Noto giornalista di Campania Sport, Umberto Chiariello, e intervenuto alla trasmissione “Club Napoli All News'” su Teleclubitalia, e si cosi espresso su Spalletti ed il Napoli:

“Era già tutto previsto, già a Sassuolo si era vista la stessa partita di Empoli. Spalletti purtroppo è un po’ presuntuoso, stravolge troppo la squadra. Sono già sette le partite che ha sulla coscienza.

Sono state sbagliate le partite con Inter, Milan e Roma. Nei momenti più importanti non è stato in grado di gestire la squadra. l Napoli di Sarri oltre al gioco aveva uomini di grande personalità come Reina, Albiol, Allan, Hamsik e Callejon. Gli uomini di qualità di oggi come Zielinski, Lozano e Fabian non hanno carattere.

Spalletti merita la riconferma solo se anche in futuro andrà d’accordo con il presidente, altrimenti punterei su un allenatore come De Zerbi.”

