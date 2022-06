Chiariello: “La risposta di Mertens è irricevibile”

Le parole di Umberto Chiariello, che commentano le ultime notizie di mercato in casa Napoli, rivestono un significato importante, nel racconto di questi giorni convulsi. Perchè rappresentano una delle poche voci fuori dal coro, nient’affatto divisiva. Eppure franca nel individuare una nuova fase del calcio all’ombra del Vesuvio.

“Ho l’impressione che De Laurentiis voglia rifondare, trovare protagonisti diversi da quelli attuali. Questo non equivale a ridimensionare gli obiettivi. Ma dare nuovamente vita ad un ciclo importante. Magari in un paio di anni. Non è detto che debba necessariamente essere una stagione di transizione. Ma certamente l’idea sarà complessa da portare avanti…“.

Chiariello è consapevole delle difficoltà insite in questo progetto tutt’altro che poco ambizioso.

“Bisognerà avere grande fortuna nel sostituire i partenti. Non trovi sotto l’albero giocatori dello stesso spessore. Vista la situazione generale, diventa complicato prendere calciatori di pari valore. E qualora riuscisse l’operazione, bisogna mettere in preventivo un periodo di ambientamento, una sorta di apprendistato. Ritengo, comunque, che il Napoli allestirà una squadra forte e competitiva!“.

I “Big” con la valigia

Dries Mertens gela il Napoli. I legali della Stirr Associates, che curano gli interessi del belga, hanno presentato una richiesta esorbitante: 4 milioni di euro all’anno, per sottoscrivere il nuovo contratto. Prendere o lasciare, senza alcuno sconto. Questo il pensiero di Chiariello.

“E’ una proposta irricevibile. Tutti sono a conoscenza della politica intrapresa dalla società, intenzionata a ridurre il monte ingaggi. Quella del belga è una vera provocazione, fatta sostanzialmente per farsi dire di no…“.

Insomma, pare davvero che all’orizzonte non possa esserci nessuna intesa con il recordman si segnature in maglia azzurra. E chissà che lo stesso destino non l’accomuni a Koulibaly. In settimana è previsto un vertice tra De Laurentiis e l’agente di Kalidou. Sull’argomento, il padrone di casa di “Campania Sport”, non si tira indietro.

“La questione è sempre legata alla volontà di abbassare i costi. Lo stipendio di Koulibaly pesa tantissimo sul bilancio. Dal canto suo, difficilmente il difensore accetterà di scendere sotto una certa cifra. Credo, personalmente, che alla fine vada via anche lui. Ed il problema sarà legato alla sua sostituzione. Però, se davvero il Napoli dovesse prendere Ostigard farebbe un ottimo affare. E’ un difensore forte, cattivo il giusto, con ancora margini di crescita, eppure già pronto a dare una grossa mano alla squadra. Se parte il senegalese, chiaramente, poi i centrale da prendere dovranno essere due e non più soltanto uno...”.

Un attacco tutto nuovo

A questo punto, Giuntoli accelererà le operazioni per convincere la famiglia Pozzo a cedere Deulofeu. C’è già un abbozzo di accordo con l’Udinese. Il diesse ha recapitato al patròn friulano l’offerta del produttore romano, disponibile a sborsare tra i 15 ed i 17 milioni di euro per accaparrarsi l’offensive player spagnolo. Ancora un piccolo sforzo, perchè a 18 dovrebbe chiudersi.

A proposito di esterni: Gattuso intende sedurre Matteo Politano e portarselo appresso nella nuova avventura sulla panchina del Valencia. Chissà che l’uscita dell’ex Sassuolo e Inter non sblocchi poi l’affare Bernardeschi.

La teoria postulata da Umberto Chiariello sui movimenti che potrebbero afferire gli esterni del Napoli è che ci sarà un mezzo ribaltone.

“La trattativa con l’Udinese per Deulofeu è reale. Come, del resto, l’interessamento per Bernardeschi. Alla fine, la batteria dei quattro esterni dovrebbe comprendere loro due, oltre a Kvaratskhelia. Assodato che uno tra Politano e Lozano resti. Perchè l’interesse di Gattuso per il suo ex è concreto...”.

Nodo portieri

Nel frattempo, sembra sia stata presa una decisione definitiva circa il portiere. Ad un passo dal rinnovo, infatti, Alex Meret. Nei prossimi giorni dovrebbe prolungare fino al 2026. Se ne deduce, quindi, che Ospina verrà lasciato libero di accasarsi altrove. All’offerta di un biennale da 2.2 milioni a stagione, la direzione sportiva s’è sentita ribattere che ce ne vogliono 3. Mentre prende corpo l’ipotesi di contrattualizzare l’ex Genoa, Salvatore Sirigu, ormai prossimo a svincolarsi.

Così Chiariello sulla magmatica situazione legata agli estremi difensori.

“Meret ha spalle forti, oltre a qualità tecniche. Sicuramente non sentirà la pressione di avere eventualmente come dodicesimo un collega esperto come Sirigu. Contrariamente a quanti pensano che sia un debole, non lo è affatto. Piuttosto, il fatto che sia introverso talvolta gli ha nuociuto. Ma tecnicamente non si discute!“.

RESTA AGGIORNATO SUL MERCATO DEL NAPOLI:

Scopri le caratteristiche di Gollini

Approfondisci l’ipotesi Deulofeu

Leggi dell’interessamento per Østigard

SEGUICI SEMPRE SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati