Chiariello in diretta: “Figura di M***a mondiale! Davvero da discutere questa città”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pesante ko del Napoli contro il Milan nel suo editoriale

: “L’inopinata e incredibile sconfitta in casa contro il Milan per 4-0 non solo toglie alcune certezze, ma mi porta ad alcune delle domande. Trattasi di frenata o franata? Quanto può incidere psicologicamente sugli azzurri la sconfitta di proporzioni così’ gravi in una partita dove il Milan l’ha fatta da padrone in lungo e in largo? Osimhen è così determinante? Eppure il Napoli aveva vinto 7 partite su senza il suo bomber, compresa la gara d’andata contro i rossoneri. Questa sconfitta può essere salutare per riportare tutti con i piedi per terra e capire che il grande vantaggio in campionato non conta più? E quindi c’è da giocare la Champions con la ferocia e la concentrazione che questa sera è mancata? Sono domande alle quali nessuno può trovare risposte, solo il tempo e Spalletti le può trovare. Sono interrogativi aperti e che rimangono tali per tutti noi.



Lo scudetto non è in discussione, perché il vantaggio sulle rivali è siderale. Il Milan, pur vincendo, è a 20 punti, l’Inter, alla decima sconfitta, è crollata proprio. Resta a 21 punti, come la Roma che ha vinto, l’Atalanta è a 23, la Juve prova a riarpionare la Champions, se pure riavesse i 15 punti si troverebbe a -12 che è una distanza enorme. Anche se battesse il Napoli nello scontro diretto resterebbe a -9, parliamo di distanze alle quali non siamo neanche abituati. Non si mette in discussione il campionato, ma il finale di stagione, dove il Napoli può vincere in maniera importante e soprattutto fare un grande percorso di Champions, che in questo momento viene messo a rischio. Saprà Osimhen recuperare per la grande sfida di Milano? Lui sostiene di sì, Spalletti è ottimista, ma è tutto da vedere.

Ciò che invece non è da vedere, ma è da discutere è questa città. Non ho memoria di un luogo dove non si vince mai storicamente. Non mi venite a dire che abbiamo una storia di coppe e scudetti, non siamo a Barcellona ma a Napoli. E’ una città divisiva, siamo una città di pazzi a Napoli! Dopo 33 anni stiamo per vincere uno scudetto, che per molti è il sogno della vita, abbiamo le file per lo stadio fino al 2026, abbiamo un sold out pazzesco e sento allo stadio: ‘De Laurentiis figlio di pu***na’. Ma voi siete pazzi! Voi non state bene. Ma quando gli altri sentiranno queste cose per televisione si domanderanno: ‘Ma a Napoli bevono? Stanno gravi? Il presidente, unico in Italia a fare calcio sostenibile e chi va dà l’orgoglio di una sana e che vince dopo 33 anni viene appellato così? E voi che siete? Io so che avete delle ragioni e l’ho sostenuto. Ma stasera perché ci sono i tamburi del Milan? Se non possono entrare i tamburi per quelli del Napoli perché entrano quelli del Milan come quelli della Lazio? Il questore deve dar contro alla città e ce lo deve spiegare! Questa vessazione nei confronti dei tifosi napoletani, che oggi hanno manifestato in una maniera civile e corretta fuori dallo stadio, deve finire. Chi ha mai ucciso un megafono e un tamburo? Ci sono delle ragioni, ma non capisco il braccio di ferro. ‘Noi siamo il Napoli’, ma il Napoli chi? Il Napoli è una SPA e c’è un solo proprietario: Aurelio De Laurentiis. Noi siamo i tifosi del Napoli e come tali ci dobbiamo comportare, incitando la squadra. Voi fate i tifosi del Napoli, vi dichiarate super tifosi, in quanto Ultras, e poi togliete il sostegno alla squadra nel momento del bisogno? Ma che tifosi siete? Così fate del male alla squadra, che è il bene comune. Avete fatto bene a manifestare fuori dallo stadio, avete ragione. Ma passate dalla parte del torto nel momento in cui andate allo stadio e fate mancare il sostegno alla squadra. E’ inaccettabile! Come lo sono quei cori. Avete ancora una volta una figura di m***a mondiale, come a Francoforte. Picchiandovi in curva sotto gli occhi di tutti, facendo scappare la gente comune. Basta! C’è una squadra che si deve giocare la Champions per la prima volta nella storia, che sta vincendo un campionato, basta! Il popolo di Napoli è stufo di queste beghe, noi vogliamo che la gente va a tifare allo stadio per il Napoli! Se non lo volete fare stateve ‘a casa!”

Chiariello ed il video del suo editoiale

