Chiariello: “Goal annullato al Milan? Non ho dubbi!”

lI giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Umberto Chiariello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21 analizzando la vittoria del Napoli per 0-1 contro il Milan:

“Il successo degli azzurri contro i rossoneri è stato fondamentale. Grazie alla vittoria con il Diavolo i partenopei salgono al secondo posto in classifica, ma non solo. La giornata numero 18 è stata importante per l’alta classifica”.

“In zona Champions League la Roma di José Mourinho ha battuto 1-4 l’Atalanta, la Juventus si è imposta sul Bologna. Il Napoli, se avesse perso, sarebbe stato quasi risucchiato dale compagini che lottano per il quarto posto. La vittoria con il Milan è stata di capitale importanza”, ha aggiunto Chiariello.

Sul goal annullato al Milan nel finale della partita: “Ho rivisto le immagini e non ho dubbi: l’arbitro, dopo essere andato al Var, ha preso la decisione migliore”.

