Chiariello esilarante sull’Inter: “Spezia? Spiaze…”

L’Inter scivola rovinosamente sul campo dello Spezia a torna a perdere in campionato: al momento la distanza dal Napoli capolista resta di 15 punti. Chi si aspettava, dunque, i tre punti dei nerazzurri è rimasto deluso e non sono pochi i tifosi della squadra di Simone Inzaghi ad essere preoccupati in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Sui social monta la polemica interna, ma c’è chi prova a vedere il lato positivo delle cose. “Il campionato è ormai andato e conquistare l’accesso alla prossima Champions non è impossibile: concentriamoci sul Porto”, scrive qualcuno.

Umberto Chiariello, intanto, giornalista napoletano, commenta con un meme divertente, postato su Twitter:

“Spezia? Spiaze”, con l’immagine del tecnico interista Simone Inzaghi, finito sul banco degli imputati (non sono pochi infatti i tifosi che vorrebbero il suo esonero). Questo il post del conduttore di Canale 21: “Senza parole…”.

E c’è chi commenta: “Direttore, il Napoli, in pratica, vince anche quando non gioca: quest’anno si gode per tutto, c’è poco da fare”.

