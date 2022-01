Chiacchio: “Juve-Napoli a rischio rischio rinvio? Il nuovo regolamento applicabile da domani”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eduardo Chiacchio. Il noto avvocato, esperto di Diritto Sportivo ha tentato di fare chiarezza sulla situazione che sta attraversando la Serie A, alla luce dei mancati rinvii, in presenza di un esplicito divieto manifestato dalle Asl territorialmente competenti.

“Per la Salernitana ho già presentato ricorso al Giudice Sportivo. Non essendo stato disposto il rinvio neanche per Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, occorrerà presentare il ricorso, così come faranno Bologna e Udinese per ottenere la disputa della partita. La strada legale è obbligata. Se verranno adottati provvedimenti a carico dei giocatori che scenderanno in campo non saranno a livello sportivo, ma a livello amministrativo. I Giudici Sportivi sono autonomi e decidono nella totale indipendenza, ogni cosa fa storia a sé: c’è un nuovo protocollo, un nuovo regolamento che avranno storia a sé“.

