Chi tiene un centravanti (forte come il Napoli…), è ricco ma non lo sa

Se c’è una cosa che non deve mai mancare in un match adrenalinico come Napoli–Milan, quello è l’attaccante centrale. Ruolo affascinante, il numero nove, dall’appeal forse ineguagliabile. Soprattutto quando dimostra una innegabile abilità nel garantire il giusto contributo al sistema di gioco. Affidabile là davanti, per numero di segnature. Ma all’altezza delle aspettative della squadra anche in virtù di altre piccole cose, avulse dalla semplice fase di finalizzazione.

Sia Spalletti che Pioli hanno un centravanti su cui poggiano le loro idee, in grado di determinare lo sviluppo del calcio proposto da azzurri e rossoneri.

Basta riannodare il nastro della stagione vissuta finora a suon di reti da Victor Osimhen per certificare quanto sia stato dominante, a livello italiano ed europeo. La media realizzativa del nigeriano sembra davvero quella di un alieno: 25 gol tra Serie A e Champions League.

Giroud e Ibrahimović invece restano ancora le migliori risorse offensive milaniste, pur essendo entrambi parecchio in là con gli anni. Del resto, trascurando un attimo gli infortuni che hanno tenuto fermo ai box Zlatan per buona parte della stagione, se l’unica alternativa credibile nello slot di prima punta è Rebic, appare evidente quanto sia diventata imprescindibile la leadership del francese.

Il nuovo che avanza, Osimhen

Guardare oggi Osimhen muoversi in mezzo al campo è un accecante spettacolo calcistico. Perchè ha arricchito il suo bagaglio, trasformandosi in un attaccante letteralmente immarcabile. Alle sue qualità tradizionali, esplosività nel primo passo e velocità ipercinetica – con e senza palla -, ha aggiunto una sorprendente vena associativa. Quel dinamismo atipico per certi offensive player, che accettano malvolentieri di sacrificarsi spalle alla porta, pur di guadagnarne in termini di completezza tattica.

Al contrario, il fraseggio nello stretto è diventata una soluzione particolarmente ricercata dalla capolista, che palleggia nel traffico anche in virtù dei miglioramenti esponenziali fatti da Victor nella cura dei fondamentali. Appena sbarcato all’ombra del Vesuvio, la sua tecnica pareva istintiva e primordiale. Così circoscritta alla progressione ed agli strappi palla al piede, una volta lanciato in profondità, da considerare un limite sapersi girare agilmente con lo stop orientato e non una dote.

Ora la costante ricerca della porta non ne pregiudica l’interazione con il resto della squadra. Anzi, sono ormai un tratto distintivo, per cui alterna con naturalezza sponde e spizzate alle classiche manifestazioni del suo talento. Una sensazione di ingiocabilità per chiunque abbia tentato di disinnescarlo, con le buone o le cattive maniere, acuita dalla capacità coordinarsi e resistere agli urti, che ricorda un wide receiver del football americano.

Insomma, nel calcio basato sul possesso di Spalletti, Osimhen rappresenta una delle chiavi per ribaltare il fronte e andare rapidamente in transizione, specialmente dopo aver manipolato la compattezza del blocco difensivo avversario, creando i giusti spazi da saturare.

L’usato sicuro, Giroud

Meno sofisticato lo scenario che contraddistingue le movenze di Giroud. Che si tratti di offrire una linea di passaggio pulita o pressare i portator, la sua fisicità, a tratti addirittura rude, rappresenta un’arma nient’affatto secondaria a disposizione di Pioli. Specialmente quando deve aggrapparsi al gioco diretto e verticale.

Talvolta non è raro vedere l’ex Arsenal e Chelsea ripulire l’azione, tenendo alto il Milan. Posizionarsi nel cono di luce tra i centrali avversari e diventare quel riferimento necessario ai compagni su cui appoggiarsi nelle difficoltà. Facendoli rifiatare con un lancio lungo, funzionale a scavalcare la pressione; nonchè obbligare i difensori a correre all’indietro in copertura, piuttosto che contendergli i “rimbalzi” e le seconde palle. Situazioni che sfociano inesorabilmente in duelli corpo a corpo.

Se queste sono le premesse al big match di domenica sera, allora c’è da scommettere che Meret e Maignan non potranno concedersi nemmeno un attimo di distrazione.

