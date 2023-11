Conferenza Rudi Garcia: una questione di punti

Alla vigilia di Salernitana–Napoli il tecnico azzurro Rudi Garcia ha avuto uno scambio di battute pungenti con il giornalista Antonio Giordano.

Di seguito la domanda del collega Antonio Giordano posta in conferenza stampa e la risposta del tecnico

7 punti dall’Inter significa che viete già arresi?

“Mi aspettavo una domanda cattiva dalla sua parte (ride, n.d.r.). È sempre offensiva la sua domanda (intesa come negativa e si spiega in francese, n.d.r.). Ho capito male forse. Siamo ad un quarto del campionato, restano tre quarti per tornare su chi è davanti”.

Ci sono esattamente 44 parole in risposta al collega, ma nessuna che evada esplicitamente la domanda, il che significa fuggire, per cosi dire, dall’ammettere che la realtà è più dura della fantasia!

Lungi da voler fare paragoni con la scorsa stagione, anche perché ogni anno è storia a sé, ma è più importante il rapporto con un giornalista, oppure far bene il proprio mestiere, cioè l’allenatore e far giocare a calcio la squadra che si allena?

La polemica, se costruttiva, va fatta sempre e con gran forza, poiché’ atta a migliorare un qualcosa che non funziona, nel caso specifico il Napoli, prova provante. Il tecnico sente nemici? Probabilmente si è coscienti che non si stiano facendo domande cattive, ma solo analisi su fatti reali che il mister non analizza mai.

Forse non rammenta che lui stesso, in sede di presentazione, ha impattato male con il Napoli ed i Napoletani, cassando volutamente il passato più recente, costruendo un palazzo tutto suo ma senza fondamenta…destinato quindi a cadere rovinosamente! Infatti, delegittimato dal proprio datore di lavoro, dopo che ne aveva decantato lodi di continuità di gioco, ed una assenza totale di idee, che in campo, si vedono e come, hanno annientato le poche certezze acquisite dai calciatori lo scorso anno.

A questo punto 7 punti sono tanti se aggiunti all’organico dei Campione d’Italia. Ma analizzare il momento, che non è florido, fa parte del lavoro del giornalista, e dispiace che un uomo come lui possa mostrare cenni di alto ego, rispetto al rispondere alla domanda posta.

In pratica come Dal invita i giornalisti amici a fare le conferenze stampa, forse sarebbe il caso, per evitare di urtarne la suscettibilità, che il tecnico francese chiedesse la stessa modalità alla società, vista la risposta data ai cronisti dopo il Milan sul cambio Zanoli-Politano cosi svanirebbe anche la difficoltà di spiegare perché’ il Napoli impieghi 45’ minuti per provare a giocare a calcio!

Sette sono i peccati capitali, e l’Inter sembra davvero lontana, da Salerno comincia il day-Rudi…Sperando che il Tenente Garcia non trovi Zorro sulla sua strada, e segni definitivamente il destino suo e del Napoli, con un panettone davvero sempre più a “rischio” …

