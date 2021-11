Chi è Tony D’Amico: il d.s. più giovane della A, che ha costruito il Verona

Al di là dell’avvicendamento in panchina dopo sole tre giornate di campionato, il Verona resta un progetto stabile dal punto di vista gestionale. Edificato per dare una risposta sportiva nell’immediatezza. Vale a dire, la conquista di una salvezza tranquilla. Proiettato, tuttavia, a medio termine, con l’idea di piazzarsi in pianta stabile nella parte sinistra della classifica.

Gli scaligeri, dunque, rappresentano nel panorama della piccola borghesia calcistica, un esempio da seguire. Soprattutto nell’ottica di mantenere economicamente sostenibile nel futuro la loro filosofia manageriale.

Una filosofia eco-sostenibile

L’assoluto protagonista di questa mission strategica è Tony D’Amico: dall’estate del 2018 il direttore sportivo dell’Hellas. Poco più che quarantenne, il più giovane della Serie A ad occupare un incarico così prestigioso e determinante per le fortune di una società.

Appare poco in pubblico e ancora più di rado rilascia dichiarazioni di circostanza ai microfoni. Non perché abbia un carattere scontroso. Tutt’altro, ma alle parole preferisce il lavoro, che svolge in maniera quasi maniacale. Senza abbandonare nemmeno per un attimo il fedele telefonino. Ventiquattrore su ventiquattro a pensare calcio, studiano ogni acquisto, ponderando attentamente la logica di ciascuna operazione, sia in entrata che in uscita.

Finora ha dimostrato di saperlo fare molto bene. Anche con budget risicati. Non avendo le risorse per comportarsi aggressivamente sul mercato.

A Verona l’hanno accolto nell’estate del 2016. Faceva da scouting per il d.s. dell’epoca, Filippo Fusco, del quale ha preso il posto quando il suo mentore passò alla Juventus.

Che binomio con Juric

In quel preciso momento nasce il Verona più bello dalla storia, secondo ovviamente solo a quello indelebile e per certi versi irripetibile di Osvaldo Bagnoli.

Gli scaligeri sono in cadetteria e devono costruire tassello dopo tassello una squadra ambiziosa, che possa inserirsi almeno in zona playoff.

I margini d’errore per D’Amico sono veramente risicati. Eppure nella stagione 2018-19 arriva un sofferto e complicatissimo salto di categoria dalla B, con la squadra affidata ad Aglietti che batte in finale il Cittadella.

Il difficile arriva con la Serie A. Il diesse compie una scelta magari impopolare, mettendo alla porta il tecnico della promozione, defenestrato a favore di Juric.

I due formano un binomio incredibile e per due anni di seguito vanno a nozze con i fichi secchi, facendo un doppio miracolo, sportivo e gestionale.

Pochi soldi ma crack al mercato

Nei due anni con Juric in panchina, D’Amico compie alcuni capolavori. Novello Re Mida, al mercato trasforma in oro tutto quello che tocca, comprando a poco e rivendendo a tantissimo. Tre esempi su tutti…

Crede ciecamente in Amir Rrahmani, nonostante il difensore centrale non sia un titolare fisso nella Dinamo Zagabria. L’allenatore croato lo spalleggia ed il Verona alla fine chiude l’operazione alla modica cifra di 1,6 milioni di euro. Salvo venderlo poi al Napoli per 14 milioni.

Medesimo scenario con Sofyan Amrabat. Inizialmente preso in prestito con diritto di riscatto dal Brugge per 3,5 milioni. Finito alla Fiorentina per 20 milioni più bonus.

Senza dimenticare Marash Kumbulla alla Roma, con la formula del prestito biennale, vincolato all’obbligo di riscatto a 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus.

Tudor per rilanciare il progetto

Un piccolo cortocircuito questa estate, la scelta di Eusebio Di Francesco, assai lontano dalla filosofia tecnico-tattica di Juric, nel frattempo andato al Torino, non scoraggia affatto D’Amico.

Oggi Tudor ha rimesso in carreggiata il Verona, riscoprendo la vecchia guardia e rilanciando prepotentemente Simeone.

Così, quella con il Napoli sarà una partita importantissima per valutare i progressi del “nuovo” progetto gialloblù, affidato ad un altro allenatore di origini croate.

Un altro esame da sostenere da questa squadra, costruita pazientemente da D’Amico con l’evidente intenzione di ottenere l’ennesima certificazione di qualità…

