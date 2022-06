Chi c’è dietro ?

L’aria di Napoli, quella di mare, salubre che tanto si invidia in

tutto il mondo, sembra aver perso il suo fascino, pare che

nessuno voglia restare nel capoluogo campano e si cerchi in

tutti i modi di cambiare aria. Insigne ha preferito il Canada,

probabilmente quando venne rifiutata la proposta di rinnovo,

gli agenti di Toronto stavano già pianificando il futuro con l’ex

capitano azzurro. Ora dietro i tentennamenti di Koulibaly

sembra esserci la Juventus, che metterebbe come contropartita

il rientrante Demiral, la cui valutazione di 25 milioni di euro, fa

indietreggiare l’Atalanta. Giovane, molto fisico sarebbe un

acquisto di prospettiva e già inserito nel campionato italiano,

anche se sostituire il Comandante non è azione facile.

Anche dietro i rifiuti di Fabian Ruiz si cela l’ombra bianconera

che in questo caso sarebbe disposta a mettere sul piatto soldi e

un calciatore, da capire chi potrebbe essere inserito in una

trattativa ancora molto lontana, tuttavia, da una conclusione.

Una cosa certa però è che se lo spagnolo ha rifiutato un

sostanziale aumento dell’ingaggio, attualmente guadagna 1,4

milioni di euro l’anno, evidentemente ha già qualcosa sotto

mano.

Stesso discorso per Dries Mertens, anche qui una vera volontà

di trattare con la società non c’è mai stata. Dapprima le mail da

parte del suo entourage, poi le dichiarazioni con la maglia del

Belgio, un modo per prendere le distanze, per non voler

accettare una riduzione dello stipendio e liberarsi la coscienza

scaricando le responsabilità al club. Il buon Ciro sottolinea il suo

stupore nel non aver sentito nessuno da parte della società

partenopea, ma neanche due mesi fa il presidente De Laurentiis

stava proprio a casa sua, qualcosa non torna. Infine incalza con

un cercherò una bella squadra dove giocare, che nove volte su

dieci, significa ho già un contratto pronto, alle cifra che voglio.

Anche per Ospina il discorso non è tanto diverso, quando ADL ,

tempo fa disse, gli ho mandato un messaggio, non mi ha

risposto, sarà troppo impegnato con la nazionale, era un chiaro

segnale di un rapporto già concluso. Il trentatreenne portiere

colombiano, punta all’ultimo contratto della vita e come fu per

Reina, avrà dietro una squadra pronta ad accontentarlo

economicamente. Da questo punto di vista Giuntoli si è già

cautelato, strappando un si da Sirigu, come vice Meret, che

invece è vicino al rinnovo. Intanto procede verso la chiusura la

trattativa con l’Udinese per Deloufeu, lo spagnolo si

“accontenterebbe” di 2,5 milioni di euro l’anno per cinque anni.

La politica e l’indirizzo tracciato dal Napoli è chiaro e definito, lo

sanno e sapevano bene anche quei calciatori che non hanno

mostrato nessuna intenzione di trattare il rinnovo, né di

restare, ma si sono bensì prodigati a trovare un’alternativa.

Non bisogna illudersi né cadere nel gioco di scarico di responsabilità,

dietro un rifiuto c’è già qualcos’altro di pronto, nessuno o

meglio ca nisciun è fess .

